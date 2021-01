Duncan | domani visite a Roma E poi subito a Cagliari | pronto per il Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Alfredsvolgeràa Villa Stuart leper il. E poi andrà in Sardegna per mettersi a disposizione di Di Francesco che lo ha voluto fortemente dopo averlo allenato ai tempi del Sassuolo. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto, anticipata lo scorso venerdì da Sportitalia, e che consentirà adi mettersi a disposizione del nuovo club già a partire da lunedì quando ilgiocherà in posticipo contro il. Foto: Twittter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.