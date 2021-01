Crisi | Conte e Di Maio puntano sui Responsabili Il Pd | lacerato | frena

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sono convintissimo che seandasse di fronte al Parlamento gli potrebbe anche andare bene”. Romano Prodi, che di situazioni simili ha una certa esperienza, vaticina una strada che potrebbe portare Giuseppea rimanere in sella, in un’equazione che non prevede una maggioranza di cui faccia ancora parte Italia viva. Un consiglio non richiesto, che tuttavia va esattamente nella direzione che in questo momento ha in testa il premier. Il rapporto con i renziani èa tal punto che al momento una ricucitura non è una strada percorribile per il presidente del Consiglio. Che ai suoi interlocutori ha spiegato e rispiegato di aver provato e riprovato a tendere la mano a Matteo Renzi, anche ieri, dopo essere sceso dal Quirinale, ma di aver incassato solamente critiche personali e inaccettabili. Per questo l’unica strada al ...