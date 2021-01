Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2021: Filippo e Leonardo sotto Sequestro... (Di martedì 12 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 13 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Filippo e Leonardo vengono rapiti da alcuni malviventi. Leggi su comingsoon (Di martedì 12 gennaio 2021) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 13. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,vengono rapiti da alcuni malviventi.

IlContiAndrea : L'attrice #NinaSoldano fuori da #Upas perché non avrebbe trovato un accordo economico con la produzione Fremantle.… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: L'attrice #NinaSoldano fuori da #Upas perché non avrebbe trovato un accordo economico con la produzione Fremantle. Tra p… - IlGiannon : RT @stevevicrn: in questo momento storico per l’Italia, dove tante persone piangono parenti defunti, molti non sapranno se poter riaprire l… - giusepp28331069 : @TeresaBellanova Sai Teresa un posto al sole lo hai raggiunto pure Tu. E su Wikipedia scriveranno ministro dell’agr… - nicatnic89 : RT @stevevicrn: in questo momento storico per l’Italia, dove tante persone piangono parenti defunti, molti non sapranno se poter riaprire l… -