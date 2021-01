Traffico Roma del 12-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi nella zona sud del raccordo anulare a seguito di un incidente si stanno formando code nelle direzioni tra laFiumicino e lo svincolo per La putina in carreggiata esterna e tra Laurentina e Pontina in interna ripercussioni sulla stessa via Pontina dove si sta in coda tra Carlo Levi e Spinaceto direzione Pomezia Spinaceto è il raccordo anulare direzionepoco lontano ancora difficoltà di transito per i lavori in corso nelle due direzioni sul viadotto della Magliana dove si trova su carreggiate ridotte al momento troviamo code nelle due direzioni a partire dallo Sheraton perché è diretto verso il raccordo anulare e dallo svincolo per via della Magliana per chi invece si trova sulla Giada in direzione centro ...