Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si scusa con il pubblico e con i vip: “ho sbagliato” (Di martedì 12 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip, la scorsa settimana, è andata in onda una pagina di televisione che il conduttore vorrebbe davvero cancellare. Stiamo parlando del feroce attacco di Antonella Elia ai danni di Samantha De Grenet, la quale si è sentita offesa per le parole dell’opinionista che l’ha presa in giro per i kg di troppo. Sui social, nel prosieguo della settimana, si è scatenata la bufera e tanti si sono prodigati in difesa di Samantha De Grenet, a cui nel 2018 era stato diagnosticato un tumore a causa del quale la concorrente sarebbe andata incontro ad un aumento di peso. Alfonso Signorini, data la situazione, ha chiesto un confronto civile e pacifico tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, nonostante la ritrosia delle due, irremovibili nelle loro posizioni. Antonella si è detta ignara della malattia ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) AlVip, la scorsa settimana, è andata in onda una pagina di televisione che il conduttore vorrebbe davvero cancellare. Stiamo parlando del feroce attacco di Antonella Elia ai danni di Samantha De Grenet, la quale si è sentita offesa per le parole dell’opinionista che l’ha presa in giro per i kg di troppo. Sui social, nel prosieguo della settimana, si è scatenata la bufera e tanti si sono prodigati in difesa di Samantha De Grenet, a cui nel 2018 era stato diagnosticato un tumore a causa del quale la concorrente sarebbe andata incontro ad un aumento di peso., data la situazione, ha chiesto un confronto civile e pacifico tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, nonostante la ritrosia delle due, irremovibili nelle loro posizioni. Antonella si è detta ignara della malattia ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - alisborina : Comunque a parte tutta, penso sia stata la puntata più NOIOSA del Grande Fratello ?? #grandefratello #gfvip #tzvip… - Milkshakmike : RT @rscorpius: Riassunto di questa puntata cavalli, poni e libertà. Ah no scherzo anche iene e leoni. Tommy: stavi in una fattoria non al… -