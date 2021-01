Dopo il lupo impiccato altra nefandezza in Puglia: tentativo di dare fuoco ad un gatto, due denunciati a Latiano Carabinieri (Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri il rinvenimento di un lupo appeso ad un albero in territorio di Cagnano Varano. Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Latiano, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà, per maltrattamenti di animali, due 18enni di origini somale domiciliati presso una comunità educativa per minori del luogo, poiché affidati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. In particolare, a seguito di attività investigativa scaturita dalla denuncia–querela presentata da un’educatrice della citata comunità, è emerso che i due giovani hanno maltrattato il gatto della denunciante, colpendolo con calci e tentando ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri il rinvenimento di unappeso ad un albero in territorio di Cagnano Varano. Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione di, a conclusione di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà, per mttamenti di animali, due 18enni di origini somale domiciliati presso una comunità educativa per minori del luogo, poiché affidati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. In particolare, a seguito di attività investigativa scaturita dalla denuncia–querela presentata da un’educatrice della citata comunità, è emerso che i due giovani hanno mttato ildella denunciante, colpendolo con calci e tentando ...

