Crotone, Benevento ultima spiaggia per Stroppa: pronti Semplici e Stramaccioni

L'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, vede sempre di più la sua panchina vacillare. Dopo le ultime tre sconfitte di fila, contro Roma, Inter e Verona, la squadra è scivolata all'ultimo posto in classifica. Visti i cinque punti di distacco dalla zona salvezza, la dirigenza sta pensando di cambiare la guida tecnica. In caso di mancata vittoria, il club sarebbe pronto a sostituirlo nonostante la grande fiducia nel suo lavoro. Secondo Tuttosport, i possibili candidati alla panchina calabrese sono Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni.

Per il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, la partita contro il Benevento è l'ultima spiaggia. Pronti in caso di esonero Semplici e Stramaccioni.

Serie A e Coppe: si giocherà tutti i giorni!

Tra gli ottavi di Coppa Italia, la chiusura del girone di andata della Serie A e l’impegno incastrato di Supercoppa tra Juventus e Napoli (20 gennaio) non ci sarà un giorno senza partite da qui al 24 ...

Tra gli ottavi di Coppa Italia, la chiusura del girone di andata della Serie A e l'impegno incastrato di Supercoppa tra Juventus e Napoli (20 gennaio) non ci sarà un giorno senza partite da qui al 24 ...