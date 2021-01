Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci a Dubai, follia al Billionaire: preso a ‘coltellate’ (FOTO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a Dubai col figlio Nathan Falco Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno notato l’assenza di Elisabetta Gregoraci nello studio di Cinecittà. Il motivo? L’ex gieffina dopo aver trascorso il Capodanno per contratto a Roma, il giorno dopo è volata a Dubai per raggiungere il figlioletto Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse tempo fa ha aperto un Billionaire anche negli Emirati Arabi. I tre stanno trascorrendo dei giorni insieme come una vera famiglia. Per questo motivo il popolo del web ha chiesto a gran voce di rimettersi insieme. Nel frattempo, il noto imprenditore ha fatto qualcosa di molto ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 gennaio 2021)edcol figlio Nathan Falco Tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera hanno notato l’assenza dinello studio di Cinecittà. Il motivo? L’ex gieffina dopo aver trascorso il Capodanno per contratto a Roma, il giorno dopo è volata aper raggiungere il figlioletto Nathan Falco e l’ex marito. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse tempo fa ha aperto unanche negli Emirati Arabi. I tre stanno trascorrendo dei giorni insieme come una vera famiglia. Per questo motivo il popolo del web ha chiesto a gran voce di rimettersi insieme. Nel frattempo, il noto imprenditore ha fatto qualcosa di molto ...

