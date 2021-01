Angela Merkel contro Twitter: “Censura di Trump problematica, non deve essere un manager a decidere” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Merkel contro Twitter: “Censura di Trump problematica” “È possibile interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti dal legislatore, e non per decisione di un management aziendale. Questo è il motivo per cui la Cancelliera ritiene problematico che gli account del presidente americano sui social network siano stati chiusi in maniera definitiva”: sono le parole con cui Angela Merkel, attraverso il suo portavoce Steffen Seibert, ha commentato la decisione di Twitter di sospendere in via definitiva l’account personale di Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando centinaia di manifestanti hanno assalito il Congresso provocando cinque morti e decine feriti. Per i ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021): “di” “È possibile interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti dal legislatore, e non per decisione di un management aziendale. Questo è il motivo per cui la Cancelliera ritiene problematico che gli account del presidente americano sui social network siano stati chiusi in maniera definitiva”: sono le parole con cui, attraverso il suo portavoce Steffen Seibert, ha commentato la decisione didi sospendere in via definitiva l’account personale di Donalddopo i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando centinaia di manifestanti hanno assalito il Congresso provocando cinque morti e decine feriti. Per i ...

GiuseppeConteIT : Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al #Covid19: pieno sostegno alla Commissione Eur… - c56t : @CalaminiciM Gerhard Schröder (ha sacrificato la sua immagine politica per il bene della Germania), attualmente Ang… - mrtotalitarismo : Anche Angela Merkel ha usato le stesse parole: ciò dimostra che abbiamo bisogno di donne preparate e intelligenti a… - TitanMorgan : RT @ORepubblicano: 1/ La cancelliera tedesca Angela Merkel ritiene 'problematica' la chiusura da parte di diversi social network, tra cui T… - emanuele_mssh : Angela Merkel come al solito Regina. Follia pura quello che hanno fatto a @POTUS, zero comprensione dei precedenti che può innescare. -