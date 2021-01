“Sei ‘na str*** Marì” C’è posta per te | Sabrina Ferilli spiazza la De Filippi Il pubblico con le lacrime agli occhi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) Finalmente C’èPer Te ha ripreso la sua programmazione e subito hato ilcon un super ospite:, accorsa in programma per regalare un sorriso ad una famiglia colpita da molte sventure. Maria Desono grande amiche, ed infatti anche la clip che ha introdotto l’attrice romana ha rimarcato su questo aspetto, prima che quest’ultima entrasse in studio. Laha portato con sé mamma Ida, e Maria subito ha dichiarato: “Tua madre è più bella di te“, scatenando i commenti pungenti e divertenti della, a dimostrazione della grande intesa tra le due. Mimì e Cocò, dopo la commovente sorpresa fatta da Claudia a mamma Simona e papà Mario, hanno concluso scherzando su un fantomatico ...