LIVE – Bari-Turris 1-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA)

La DIRETTA LIVE di Bari-Turris, match valido per la diciottesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque gare, vogliono proseguire la rincorsa al primo posto occupato dalla Ternana; gli ospiti, dal canto loro, sono in ottava posizione e hanno bisogno di punti per consolidare il piazzamento playoff. Calcio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 10 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali:

Bari: Frattali; Di Cesare, Ciofani, Sabbione; Semenzato, Lollo, De Risio, D'Orazio; D'Ursi, Antenucci, Marras. Allenatore: Auteri.

Turris: Abagnale; Di Nunzio, Lorenzini, Rainone; Esempio, Franco, ...

