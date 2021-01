La Juventus non convince ma batte 3-1 il Sassuolo in dieci uomini (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus di Pirlo ha vinto, ha battuto il Sassuolo 3-1, ma non è guarita. O, molto più verosimilmente, la Juventus di Pirlo è questa. Una squadra decisamente più forte nelle gare secche che in un campionato. Il che è anche una buona notizia per il mondo juventino che forse quest’anno ha più chance del passato in Champions. Una squadra che ovviamente ha una rosa nettamente superiore al resto della Serie A. I bianconeri hanno faticato più del lecito contro il Sassuolo di De Zerbi costretto persino in dieci uomini per metà partita (espulsione di Obiang per fallo su Chiesa). Alla fine, la Juventus ha vinto 3-1. È andata in vantaggio nella ripresa con Danilo, quando era già in superiorità numerica. E in superiorità numerica ha subito il pareggio di Defrel. Ha poi segnato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladi Pirlo ha vinto, ha battuto il3-1, ma non è guarita. O, molto più verosimilmente, ladi Pirlo è questa. Una squadra decisamente più forte nelle gare secche che in un campionato. Il che è anche una buona notizia per il mondo juventino che forse quest’anno ha più chance del passato in Champions. Una squadra che ovviamente ha una rosa nettamente superiore al resto della Serie A. I bianconeri hanno faticato più del lecito contro ildi De Zerbi costretto persino inper metà partita (espulsione di Obiang per fallo su Chiesa). Alla fine, laha vinto 3-1. È andata in vantaggio nella ripresa con Danilo, quando era già in superiorità numerica. E in superiorità numerica ha subito il pareggio di Defrel. Ha poi segnato ...

