Stazione Termini, aggredita una donna. E sulla Flaminia i rom terrorizzano un padre di famiglia (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma vive altre giornate di violenza: furti, aggressioni e violenze. Ennesima rapina davanti alla Stazione Termini. In pieno pomeriggio gli agenti della volante San Lorenzo sono intervenuti in piazza dei Cinquecento per bloccare una 42enne che aveva appena aggredito una donna per rubarle il telefono. Solo due settimane fa una 45enne è stata aggredita, palpeggiata e violentata da un ragazzo di 19 anni originario del Mali tra la Cattedrale di San Giovanni e la Stazione Ferroviaria di Roma Termini. Stazione Termini e via Flaminia: furti e rapine In un'altra parte di Roma sulla Flaminia quattro rom sorpresi a scassinare la serratura posteriore del furgone dal proprietario, lo hanno minacciato.

