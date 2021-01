PlayStation 5 e Xbox Series X | un lancio migliore di PS4 e Xbox One nel Regno Unito

Leggi su eurogamer

(Di sabato 9 gennaio 2021) Le console di ultima generazione,5 eX, sono diventate in breve tempo l'oggetto tecnologico più desiderato del 2020 e, ne siamo certi, lo stesso potremo dire nel 2021. Dopo quasi due mesi dal loro arrivo sul mercato, come si sono comportati i due hardware di Microsoft e Sony, a confronto con la generazione passata? Decisamente bene, se prendiamo in esame i risultati ottenuti nel. Secondo quanto riportato da Cristopher Dring del sito GamesIndustry.biz, interamente dedicato al lato business dell'industria videoludica, pare che ildi PS5 eX in UK sia stato decisamenterispetto a quello di PS4 eOne, il ...