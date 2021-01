Uccide la madre a colpi di cacciavite | “incapace di intendere” | ora rischia il processo

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Lo scorso 22 novembre aveva impugnato uned ucciso ladi fendenti nella sua abitazione a Torre del Greco. Oggi il 33enne, in cura per problemi psichiatrici, protagonista del brutale assassinio, a mesi di distanza dal fatto, è dichiarato “die di volere”. Questa la valutazione del gup di Torre Annunziata Antonello Anzalone, al termine dell’incidente probatorio dello scorso 11 dicembre. Ma ora il consulente incaricato ha stabilito che l’assassino è invece in grado di sostenere il giudizio e molto probabilmente l’uomo, difeso dall’avvocato Maria Laura Masi, andrà a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ritenuto "incapace di intendere e di volere" al momento del fatto il 33enne in cura per problemi psichiatrici che il 22 novembre scorso, giorno precedente ...