Schemichel è il miglior giocatore danese del 2020: secondo Højbjerg, terzo Kjaer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Kasper Schemichel è il miglior giocatore danese del 2020: secondo classificato Højbjerg, terzo il rossonero Kjaer Kasper Schmeichel è il miglior giocatore danese del 2020. Il portiere del Leicester ha raccolto il 36,5% delle precedenze, battendo di un soffio Pierre-Emile Højbjerg (35%). terzo il difensore del Milan, Simon Kjaer, che ha ottenuto il 28,5% dei voti. Queste le parole del figlio d’arte: «Significa moltissimo, perché sono i colleghi che hanno votato per me. Sono arrivato davanti a giocatori che si sono comportati eccezionalmente bene. Ciò rende questo premio davvero speciale. Kjaer? Simon è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Kasperè ildelclassificatoil rossoneroKasper Schmeichel è ildel. Il portiere del Leicester ha raccolto il 36,5% delle precedenze, battendo di un soffio Pierre-Emile(35%).il difensore del Milan, Simon, che ha ottenuto il 28,5% dei voti. Queste le parole del figlio d’arte: «Significa moltissimo, perché sono i colleghi che hanno votato per me. Sono arrivato davanti a giocatori che si sono comportati eccezionalmente bene. Ciò rende questo premio davvero speciale.? Simon è ...

sportli26181512 : Danimarca, Schmeichel eletto miglior giocatore del 2020. Terzo Kjaer: 'Simon è un leader': Per un soffio, Kasper Sc… - Salami : RT @lucabianchin7: Chi è il più grande portiere di sempre? 18 grandi votano per @Gazzetta_it. ??Neuer: “Buffon e Yashin” ??Zoff: “Banks, Mai… - patriziasugar2 : RT @lucabianchin7: Chi è il più grande portiere di sempre? 18 grandi votano per @Gazzetta_it. ??Neuer: “Buffon e Yashin” ??Zoff: “Banks, Mai… - loris_assi : RT @lucabianchin7: Chi è il più grande portiere di sempre? 18 grandi votano per @Gazzetta_it. ??Neuer: “Buffon e Yashin” ??Zoff: “Banks, Mai… - smirandaberrios : RT @lucabianchin7: Chi è il più grande portiere di sempre? 18 grandi votano per @Gazzetta_it. ??Neuer: “Buffon e Yashin” ??Zoff: “Banks, Mai… -