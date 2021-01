Milan | Donato | “Tutto il merito è di Ibra? Ingiusto nei confronti di Pioli”

PianetaMilan : .@acmilan, #Donato: 'Tutto il merito è di @Ibra_official? Ingiusto nei confronti di #Pioli' - #ACMilan #Milan… - Dario_Donato : La Juventus sostituisce due che avevano fatto gol e assist ne fa entrare due che fanno gol e assist. Oltre ai merit… - Dario_Donato : Chiesa devastante fino ad ora, Milan che sembra pagare le assenze soprattutto a centrocampo dove costruisce poco e… - sportli26181512 : Donato: 'Ingeneroso nei confronti di Pioli dare troppi meriti a Ibrahimovic': Dario Donato, intervenuto a Milan TV,… - sportli26181512 : Pistocchi: “Milan-Juventus? Vedo strafavoriti i bianconeri”: Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenut… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donato

Pianeta Milan

La Lombardia ha spostato ancora il rientro in classe in presenza per gli studenti delle scuole superiori: la didattica distanza è stata infatti prorogata fino al 24 gennaio. “Preso atto – si legge in ...Carlo Cracco e il food delivery. Durante le festività, non ha fatto mancare ai suoi clienti menu ideati per celebrare il pranzo di Natale e la notte di San Silvestro in casa, con ...