I Grammy Awards rimandati al 14 marzo per colpa dei contagi in aumento (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo un anno costellato di festival cancellati ed eventi posticipati a causa dal coronavirus, anche il 2021 si apre con un rinvio. La cerimonia dei Grammy Awards, originariamente in programma per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo un anno costellato di festival cancellati ed eventi posticipati a causa dal coronavirus, anche il 2021 si apre con un rinvio. La cerimonia dei, originariamente in programma per il ...

MediasetTgcom24 : I Grammy Awards rimandati al 14 marzo per colpa dei contagi in aumento #latingrammyawards - infoitcultura : Grammy Awards 2021. Rinviata a marzo la cerimonia di premiazione | Notizie - fainfocultura : Covid: rinviata al 14 marzo la cerimonia per l'assegnazione dei Grammy Awards 'Niente è più importante della salut… - marisabelm12 : RT @repubblica: Grammy Awards, slitta lo show dei più ambiti premi musicali: si terrà il 14 marzo [aggiornamento delle 11:28] - SAonlinemag : @RecordingAcad spostata a marzo la cerimonia di premiazione -