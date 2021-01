I 10 esercizi migliori per bruciare i grassi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Star fitness addicted come le nostrane Melissa Satta ed Elisabetta Canalis e, oltreoceano, Kate Hudson e Jennifer Aniston, ci insegnano che la conquista del fisico tonico e scolpito passa per un allenamento costante e senza indulgenze alla pigrizia e alla procrastinazione. Ci sono, però, dei momenti dell’anno in cui la necessità di darci dentro con l’allenamento è particolarmente sentita, vedi nella fase post feste di Natale e Capodanno.