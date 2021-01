Covid, Oms: “In Europa situazione allarmante, servono più misure” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Covid, stando a quanto riferisce l’Oms la situazione in Europa sarebbe: “Ancora molto allarmante”. Tutti i dettagli Nonostante l’arrivo del vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech, è ancora troppo presto per parlare di emergenza scampata. I numeri sono anzi ancora molto alti, e i vari governi nazionali stanno ragionando su quali misure adottare per contenere la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021), stando a quanto riferisce l’Oms lainsarebbe: “Ancora molto”. Tutti i dettagli Nonostante l’arrivo del vaccino antidi Pfizer/BioNTech, è ancora troppo presto per parlare di emergenza scampata. I numeri sono anzi ancora molto alti, e i vari governi nazionali stanno ragionando su qualiadottare per contenere la L'articolo proviene da Inews.it.

AnnalisaChirico : Il regime cinese nega autorizzazione agli scienziati OMS incaricati di realizzare una inchiesta internazionale su o… - repubblica : La Cina non fa entrare gli esperti Oms che indagano sul Covid [dal nostro corrispondente Filippo Santelli] [aggiorn… - Agenzia_Italia : La Cina non vuole che l'Oms vada a ficcare in naso sulle origini del covid - ambiendator : @goffratura Ha detto la verità sul covid,ha tolto i finanziamenti a OMS,a fatto crescere gli Usa,ma cosa più grave… - PaolaAnna8 : RT @laperlaneranera: La Cina dice NO ai controlli della missione OMS. Cina frena indagine Oms sulle origini del Covid -