Torino-Verona: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Torino-Verona, gara valida per il sedicesimo turno di Serie A, calcio d'inizio alle 15.00: Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Murru; Gojak; Belotti. All. Giampaolo. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Foto: Twitter ufficiale Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

