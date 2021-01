Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Lucrezia Stefanini e Bianca Turati si qualificano per il tabellone principale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Saranno due, salvo ripescaggi dal novero delle lucky loser, le italiane in più a giocare nel tabellone principale del WTA 500 di Abu Dhabi, primo appuntamento della stagione nel circuito femminile. Ad aggiungersi a Martina Trevisan e Jasmine Paolini, infatti, sono Lucrezia Stefanini e Bianca Turati. Classe 1998, toscana di Carmignano, attuale numero 394 del ranking WTA, Stefanini sconfigge la rumena Irina Fetecau, che le rende quasi cento posizioni in classifica (è al 309° posto) con il punteggio di 1-6 6-2 7-6 (3), trovando la forza di emergere da un terzo set sull’ottovolante, in cui dal 2-0 si ritrova sotto 2-4 e, una volta recuperato il break, sul 4-5 riesce ad annullare tre match point consecutivi. Ieri si era, peraltro, concessa il lusso di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Saranno due, salvo ripescaggi dal novero delle lucky loser, le italiane in più a giocare neldel WTA 500 di Abu, primo appuntamento della stagione nel circuito femminile. Ad aggiungersi a Martina Trevisan e Jasmine Paolini, infatti, sono. Classe 1998, toscana di Carmignano, attuale numero 394 del ranking WTA,sconfigge la rumena Irina Fetecau, che le rende quasi cento posizioni in classifica (è al 309° posto) con il punteggio di 1-6 6-2 7-6 (3), trovando la forza di emergere da un terzo set sull’ottovolante, in cui dal 2-0 si ritrova sotto 2-4 e, una volta recuperato il break, sul 4-5 riesce ad annullare tre match point consecutivi. Ieri si era, peraltro, concessa il lusso di ...

