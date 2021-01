Tassotti | «La svolta nella difesa di Boban e Maldini rispetto a Gazidis»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha parlato ai microfoni di Skysport, l’occasione è ovviamente la gara di questa sera tra Milan e Juve, i complimenti dal campione Mauroha parlato ai microfoni di Skysport, l’occasione è ovviamente la gara di questa sera tra Milan e Juve, i complimenti dal campione, leggenda del Milan di Sacchi. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 BENE NON DA ORA- «Il Milan sta facendo bene non solo da quest’anno ma da quando si è ripreso. Occorre fare i complimenti a chi ha costruito questa squadra, a chi allena e ai giocatori che sono primi in classifica». LA- «Ci sono state tante sorprese. Una cosa che ha dato laè stata laa spada tratta diche si sono messi di traversoa ...