Covid, terza ondata: Boom di contagi in 7 giorni, la situazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’arrivo della cosiddetta terza ondata da Covid potrebbe essere imminente: i dati dell’ultima settimana di monitoraggio, come rileva La Repubblica, sono tutt’altro che confortanti. Nella settimana che va dal 30 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, le Regioni hanno riscontrato 114.144 contagi. Nei sette giorni precedenti i nuovi casi totali sono stati 90.752. Significa che, raffrontando i due periodi, c’è stato un balzo del 25,8%. Ora si attendono i dati della settimana che verrà, che sarà cruciale per capire se durante le feste di Natale le norme anti Covid siano riuscite o meno ad arginare la diffusione della pandemia. Dati alla mano, solo la Val D’Aosta, negli ultimi sette giorni, ha riscontrato un calo di nuovi casi. Le altre Regioni segnalano ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Nunziati L’arrivo della cosiddettadapotrebbe essere imminente: i dati dell’ultima settimana di monitoraggio, come rileva La Repubblica, sono tutt’altro che confortanti. Nella settimana che va dal 30 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, le Regioni hanno riscontrato 114.144. Nei setteprecedenti i nuovi casi totali sono stati 90.752. Significa che, raffrontando i due periodi, c’è stato un balzo del 25,8%. Ora si attendono i dati della settimana che verrà, che sarà cruciale per capire se durante le feste di Natale le norme antisiano riuscite o meno ad arginare la diffusione della pandemia. Dati alla mano, solo la Val D’Aosta, negli ultimi sette, ha riscontrato un calo di nuovi casi. Le altre Regioni segnalano ...

