Cina, mistero sul fondatore di Alibaba: Jack Ma è sparito (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il noto Ceo di Alibaba, Jack Ma, non compare in pubblico da diverso tempo e il suo ultimo post sui social media risale a ottobre. PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty ImagesÈ giallo sulla sorte di Jack Ma, il fondatore del colosso cinese dell'e-commerce Alibaba. L'imprenditore di Hangzhou è sparito da almeno due mesi, da quando la mega Ipo di Ant Group, la fintech della multinazionale, è stata sospesa in Borsa. L'ultimo aggiornamento sui suoi profili social è datato 10 ottobre, mentre la sua ultima apparizione pubblica risale al 24 ottobre. Quel giorno a Shanghai aveva tenuto un discorso critico verso la campagna del presidente Xi Jinping per il controllo dei rischi finanziari. "La Cina non ha un rischio finanziario sistemico semplicemente perché non ha un ...

