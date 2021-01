Niente contratto e a rischio sostituzione, ma i navigator non ci stanno: «Quelle 366 mila assunzioni fatte sono un miracolo, dateci tempo» (Di martedì 5 gennaio 2021) L’eredità del 2020 sarà devastante. Dal punto di vista del lavoro, l’incidenza della pandemia da Coronavirus sui nuovi poveri ha già presentato il conto: rispetto ai dati del 2019, la percentuale è passata dal 31% al 45%. Autonomi senza lavoro, piccole imprese che anno chiuso i battenti, categorie di commercianti messe in ginocchio dai lockdown. A partire da marzo 2021, poi, con lo sblocco dei licenziamenti, la platea di persone in difficoltà aumenterà ulteriormente. Se da una parte il Reddito di cittadinanza è servito da cuscinetto per alcuni nuclei familiari che già partivano svantaggiati, dall’altra la figura del navigator sarà chiamata a fronteggiare una marea di aventi diritto in cerca di una soluzione. La loro posizione, però, è tutt’altro che facile: sono lavoratori precari che, senza garanzie di sopravvivenza, si districano tra problemi ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) L’eredità del 2020 sarà devastante. Dal punto di vista del lavoro, l’incidenza della pandemia da Coronavirus sui nuovi poveri ha già presentato il conto: rispetto ai dati del 2019, la percentuale è passata dal 31% al 45%. Autonomi senza lavoro, piccole imprese che anno chiuso i battenti, categorie di commercianti messe in ginocchio dai lockdown. A partire da marzo 2021, poi, con lo sblocco dei licenziamenti, la platea di persone in difficoltà aumenterà ulteriormente. Se da una parte il Reddito di cittadinanza è servito da cuscinetto per alcuni nuclei familiari che già partivano svantaggiati, dall’altra la figura delsarà chiamata a fronteggiare una marea di aventi diritto in cerca di una soluzione. La loro posizione, però, è tutt’altro che facile:lavoratori precari che, senza garanzie di sopravvivenza, si districano tra problemi ...

