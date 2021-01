Le speranze di Alba Flores per il finale de La Casa di Carta e la sua Nairobi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 sarà l’anno del finale de La Casa di Carta, attualmente in produzione con la sua quinta stagione ma ancora senza una data d’uscita. Tra la primavera e l’estate, presumibilmente e compatibilmente con le difficoltà di una produzione in piena pandemia, i fan della saga dei rapinatori spagnoli diranno addio agli schizofrenici personaggi creati da Alex Pina. Alba Flores, che ha interpretato l’impavida e laboriosa Nairobi nelle prime quattro parti della serie, ha già salutato con commozione il suo personaggio durante l’ultima stagione pubblicata lo scorso anno e guarderà il finale de La Casa di Carta da fan della serie. Ora impegnata a teatro con L’Eccezione e la Regola, opera di Bertold Brecht, è tornata alla sua prima passione, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 2021 sarà l’anno delde Ladi, attualmente in produzione con la sua quinta stagione ma ancora senza una data d’uscita. Tra la primavera e l’estate, presumibilmente e compatibilmente con le difficoltà di una produzione in piena pandemia, i fan della saga dei rapinatori spagnoli diranno addio agli schizofrenici personaggi creati da Alex Pina., che ha interpretato l’impavida e laboriosanelle prime quattro parti della serie, ha già salutato con commozione il suo personaggio durante l’ultima stagione pubblicata lo scorso anno e guarderà ilde Ladida fan della serie. Ora impegnata a teatro con L’Eccezione e la Regola, opera di Bertold Brecht, è tornata alla sua prima passione, ...

