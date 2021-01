Crisi di governo, Renzi pronto a sganciare la “bomba Mes”. Conte indeciso a tutto (Di martedì 5 gennaio 2021) Conte pronto a cedere, ma Renzi non ancora disposto a concedere. Tra il premier e l’ex-premier la Crisi somiglia sempre più una a una partita di scacchi che a una mano di poker. L’impressione è che manchi un regista. E così ciascuno dei protagonisti – Conte, Renzi, Zingaretti e Di Maio (o chi per lui) – recita a soggetto. Al momento, l’alternativa non è più tra Crisi o non Crisi bensì tra Crisi al buio o pilotata. La prima fa venire la pelle d’oca al Pd e preoccupa pure Mattarella. Con ragione: l’Italia è stretta nella morsa della pandemia ed è già in affanno sul piano vaccinazioni, l’ultima cosa di cui ha bisogno è un giro di consultazioni al Quirinale. Ma Renzi, il vero mattatore di questa convulsa fase, non si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)a cedere, manon ancora disposto a concedere. Tra il premier e l’ex-premier lasomiglia sempre più una a una partita di scacchi che a una mano di poker. L’impressione è che manchi un regista. E così ciascuno dei protagonisti –, Zingaretti e Di Maio (o chi per lui) – recita a soggetto. Al momento, l’alternativa non è più trao nonbensì traal buio o pilotata. La prima fa venire la pelle d’oca al Pd e preoccupa pure Mattarella. Con ragione: l’Italia è stretta nella morsa della pandemia ed è già in affanno sul piano vaccinazioni, l’ultima cosa di cui ha bisogno è un giro di consultazioni al Quirinale. Ma, il vero mattatore di questa convulsa fase, non si ...

CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - itsaudade : RT @bendellavedova: Andrea: Israele apre altra crisi di Governo ma vaccina in massa. In Italia non si apre nessuna crisi (sbaglio?), ma si… - LTombelli : RT @AndreaOrlandosp: Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento s… -

Renzi partorisce il Conte ter: si va verso un altro governo guidato dall'avvocato premier

Pd e M5S blindano Conte, ma sul futuro del governo è ancora un buco nero. E' stallo nella trattativa tra il premier e il leader di Italia ...

