“Abbiamo preso una, ci mancava poco per ammazzarla”, due arrestati per stupro a Milano (Di martedì 5 gennaio 2021) poco più di tre mesi di indagine poi i due giovani uomini, accusati da una donna, di uno stupro in un appartamento sono stati arrestati. È tutto avvenuto lo scorso settembre a Milano. La vittima ha avuto la forza, dopo che era svenuta per le botte subite e dopo che i suoi aggressori se ne erano andati, di chiamare subito la polizia e un’ambulanza. La donna, 34 anni, cittadina marocchina, aveva ospitato due connazionali in casa. I tre, infatti, come ricostruito nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Guido Salvini e grazie anche al racconto messo a verbale dalla donna, avevano passato una serata assieme in un locale. E lei “rassicurata anche dal fatto che” uno dei due conoscesse un suo familiare aveva accettato, riassume il gip, “di ospitarli per la notte” nell’appartamento. “Quando sono arrivati a casa – ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021)più di tre mesi di indagine poi i due giovani uomini, accusati da una donna, di unoin un appartamento sono stati. È tutto avvenuto lo scorso settembre a. La vittima ha avuto la forza, dopo che era svenuta per le botte subite e dopo che i suoi aggressori se ne erano andati, di chiamare subito la polizia e un’ambulanza. La donna, 34 anni, cittadina marocchina, aveva ospitato due connazionali in casa. I tre, infatti, come ricostruito nell’ordinanza cautelare firmata dal gip Guido Salvini e grazie anche al racconto messo a verbale dalla donna, avevano passato una serata assieme in un locale. E lei “rassicurata anche dal fatto che” uno dei due conoscesse un suo familiare aveva accettato, riassume il gip, “di ospitarli per la notte” nell’appartamento. “Quando sono arrivati a casa – ha spiegato ...

Noovyis : (“Abbiamo preso una, ci mancava poco per ammazzarla”, due arrestati per stupro a Milano) Playhitmusic - - GiuliaCiarapix : Quest'anno abbiamo appurato che mia madre è riuscita a leggere 43 libri. Poi mi chiedete da chi ho preso il vizio. - believeinmusic_ : @contedraaacula Hahaha l’abbiamo preso a Gaeta, era il minimo - LignorandeForte : @tancredipalmeri Ma noi a gennaio abbiamo preso sempre gente come Sturaro, Rincon, Anelka, ritorno Caceres... Cosa… - gabrioska_ : RT @Wonderlover85: Credo di non aver mai preso parte a una polemica da quando sto su Twitter non perché non abbia le mie opinioni ma perché… -