Udinese, l’infortunio di Pussetto è grave (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il centrocampista dell’Udinese, Pussetto, uscito al 46? nella sfida contro la Juventus, ha riportato un infortunio al legamento del ginocchio destro, con interessamento dei legamenti Tutti speravano in qualcosa di più leggero, ma ieri si era percepita una certa gravità nell’infortunio di Pussetto dell’Udinese. Oggi sono arrivati, impietosi, gli esiti degli esami: il centrocampista ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il centrocampista dell’, uscito al 46? nella sfida contro la Juventus, ha riportato un infortunio al legamento del ginocchio destro, con interessamento dei legamenti Tutti speravano in qualcosa di più leggero, ma ieri si era percepita una certa gravità neldidell’. Oggi sono arrivati, impietosi, gli esiti degli esami: il centrocampista ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gargantuuuu : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - bellacaf2110 : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - Democristiano7 : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - SunshineIV : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - messrvpadfoot : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese l’infortunio Dov'è finito Deulofeu? Gotti spiega | “Sta recuperando | Udine il posto giusto per lui” Zazoom Blog