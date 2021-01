I Rangers Glasgow dall’inferno al paradiso | dopo il fallimento | con Gerrard in panchina i protestanti sono a un passo dallo scudetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Venti vittorie e due pareggi. Cinquantasette reti segnate e cinque subite. Diciannove punti di vantaggio (con tre partite in più) sul Celticsecondo in classifica.i numeri dei. L’uno a zero con cui idihanno battuto gli storici rivali cattolici dei Celtic nel primo Old Firm del 2021 – grazie all’autorete del centrocampista McGregor – pone, di fatto, soltanto la matematica tra i The Gers e il loro 55esimo titolo scozzese. Proprio nel giorno del cinquantesimo anniversario dalla tragedia dell’Ibrox, quando 66 tifosi persero la vita durante l’Old Firm del 2 gennaio 1971. Per ritrovare questa supremazia nazionale isidovuti affidare a un manager inglese alla prima esperienza in ...