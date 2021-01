Dakar 2021, Stage 2 - Toyota sugli scudi, Al-Attiyah torna a vincere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nasser Al-Attiyah ha conquistato la vittoria nella seconda tappa della Dakar 2021, nel percorso di 457 chilometri cronometrati (e 228 di spostamenti) che ha portato la carovana da Bisha fino a Wadi ad-Dawasir. Il pilota qatariota della Toyota Gazoo Racing si è così riscattato dopo la brutta giornata di ieri e ha recuperato un po' di terreno nei confronti dei rivali della Mini, in particolare Peterhansel e Sainz, oggi rispettivamente in seconda e terza posizione. In rimonta. Grazie al risultato odierno, Al-Attiyah è risalito fino alla terza posizione nella classifica assoluta e ha così commentato la tappa: "E' stata una buona giornata. Ieri avevamo perso molto tempo perché avevamo fatto da battistrada e non è stato certo un vantaggio. Oggi però tutto è andato bene. Le gomme si sono comportate ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nasser Al-ha conquistato la vittoria nella seconda tappa della, nel percorso di 457 chilometri cronometrati (e 228 di spostamenti) che ha portato la carovana da Bisha fino a Wadi ad-Dawasir. Il pilota qatariota dellaGazoo Racing si è così riscattato dopo la brutta giornata di ieri e ha recuperato un po' di terreno nei confronti dei rivali della Mini, in particolare Peterhansel e Sainz, oggi rispettivamente in seconda e terza posizione. In rimonta. Grazie al risultato odierno, Al-è risalito fino alla terza posizione nella classifica assoluta e ha così commentato la tappa: "E' stata una buona giornata. Ieri avevamo perso molto tempo perché avevamo fatto da battistrada e non è stato certo un vantaggio. Oggi però tutto è andato bene. Le gomme si sono comportate ...

Advertising

gponedotcom : Dakar 2021: gli orari in tv, ecco come seguirla: In Arabia Saudita scatta la 43^ edizione del Raid, trasmesso per l… - BarbaraPremoli : Dakar: seconda tappa agli esperti della sabbia Al Attiyah e Barreda - MotoriNoLimits : Dakar: seconda tappa agli esperti della sabbia Al Attiyah e Barreda - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 terza tappa in DIRETTA: si accende la sfida a Wadi Ad-Dawasir - #Dakar #terza #tappa #DIRETTA: https://t.… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 terza tappa in DIRETTA: si accende la sfida a Wadi Ad-Dawasir - #Dakar #terza #tappa #DIRETTA: -