Battleborn è la storia di un fallimento ora al capolinea | ' ho il cuore spezzato'

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il fallimentare shooter di Gearbox uscito nel 2016,, chiuderà i battenti dei propri server il 25 gennaio prossimi. Essendo un gioco completamente online, sarà la fine definitiva per lo sfortunato titolo. Uno degli sviluppatori che ha lavorato al gioco, Aaron Linde, ha deciso di scrivere qualcosa in proposito di quel cheha significato per lui, e non solo. "A breve i server disaranno spenti. Quando accadrà, sarà come se il gioco non sarà mai esistito. Tutto il lavoro, l'amore e il sangue speso sul gioco scomparirà con esso e la cosa mi spezza il." ha scritto Linde su Twitter. "Sono grato ad ogni persona che mi ha rivelato che il gioco ha avuto un impatto su di loro. Spero continuerà a vivere nelle loro memorie così come vivrà nelle mie".