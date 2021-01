Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico a supporto per spalare la neve dai tetti (Di domenica 3 gennaio 2021) Da domenica mattina i Volontari del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine sono andati a dare supporto alle stazioni di Sappada e Forni di Sopra su richiesta della Protezione Civile al fine di spalare la neve dai tetti delle abitazioni sovraccariche. La stazione Valcellina è stata impegnata a Claut per lo stesso motivo e quella di Cave del Predil, su richiesta del sindaco, è stata chiamata per sgombero neve presso le abitazioni di alcune persone anziane. A Prato Carnico il tetto del capannone della fabbrica Solari è collassato sotto il peso del manto nevoso e anche qui sono intervenuti i nostri soccorritori. Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Da domenica mattina ideldelle stazioni di Trieste, Maniago, Moggio Udinese, Pordenone e Udine sono andati a darealle stazioni di Sappada e Forni di Sopra su richiesta della Protezione Civile al fine diladaidelle abitazioni sovraccariche. La stazione Valcellina è stata impegnata a Claut per lo stesso motivo e quella di Cave del Predil, su richiesta del sindaco, è stata chiamata per sgomberopresso le abitazioni di alcune persone anziane. A Prato Carnico il tetto del capannone della fabbrica Solari è collassato sotto il peso del manto nevoso e anche qui sono intervenuti i nostri soccorritori.

