Pre Frosinone-Spal: le dichiarazioni degli allenatori (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani 4 Gennaio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 si disputerà la partita Frosinone-Spal di Serie B. Nel pre Frosinone-Spal si sono rilasciate le dichiarazioni degli allenatori. Il Frosinone sta attraversando un buono stato di forma, e anche nel nuovo anno vuole continuare a vincere. La Spal invece deve trovare la strada della vittoria. Sarà una sfida interessante da seguire fino alla fine. Pre Frosinone-Spal: cosa ha detto Alessandro Nesta? L’allenatore del Frosinone Alessandro Nesta ha rilasciato le dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Spal. Nesta sulla gara ha detto: “L’aspetto importante è che qualche giocatore si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Domani 4 Gennaio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 si disputerà la partitadi Serie B. Nel presi sono rilasciate le. Ilsta attraversando un buono stato di forma, e anche nel nuovo anno vuole continuare a vincere. Lainvece deve trovare la strada della vittoria. Sarà una sfida interessante da seguire fino alla fine. Pre: cosa ha detto Alessandro Nesta? L’allenatore delAlessandro Nesta ha rilasciato lealla vigilia della sfida contro la. Nesta sulla gara ha detto: “L’aspetto importante è che qualche giocatore si ...

Ormai è tutto definito: Vincenzo Millico sarà il primo rinforzo del mercato invernale del Frosinone. L’attaccante classe 2000 approderà alla corte del club giallazzurro dal Torino sulla base di un pre ...

