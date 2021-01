Muccioli | i cavalli e la sua San Patrignano senza alternative

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sono passati solo pochi giorni dal lancio della nuova docuserie di Netflix dal titolo “Sanpa, luci e tenebre di San” (grazie a Netflix, una tv commerciale a pagamento) e su tutti i quotidiani è partito il dibattito sulla storia della cooperativa, sul ruolo che aveva avuto, se vada ricordato come un salvatore o come un violento sfruttatore e addirittura segregatore. Le tante pagine di giornali e l’ampio dibattito mi hanno riportato alla memoria come ho conosciuto Vincenzoe come ho avuto l’occasione di essere ospitato un’intera giornata a San. Ho conosciutoe ho avuto l’occasione di intervistarlo per “Panorama”, la prima volta, nel maggio del 1994, in occasione del Concorso Ippico Internazionale “Piazza di Siena”. Parlammo di, ...