Lombardia | arrivano i bonus per i lavoratori autonomi

(Di domenica 3 gennaio 2021) La giunta della Regioneha stanziato 40 milioni di euro per iaisenza partita Iva, come i co.co.co e ioccasionali, e un milione di euro per sostenere il sistema fieristico fortemente colpito dall’emergenza sanitaria. Dote Lavoro La dote lavoro è un sostegno di mille euro erogato a chi ha effettuato almeno 10 ore di servizi di formazione lavoro. Il contributo si potrà ottenere con procedura semplificata dato che è stato eliminato l’obbligo di presentare il reddito Isee. Sostegno al settore fieristico Per il settore fieristico, invece, stanziati dei fondi per iche al 31 dicembre 2020 abbiano tenuto almeno un evento fieristico (in presenza o virtuale) di livello nazionale o internazionale nel calendario fieristico ...