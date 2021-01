Il Milan in 10 non molla la vetta: Kessie e Leao firmano il 2-0 a Benevento (Di domenica 3 gennaio 2021) Nonostante due terzi della partita giocati in 10, il Milan si dimostra squadra vera espugnando il campo del Benevento. Dopo l'iniziale vantaggio di Kessie su calcio di rigore, il Milan è rimasto in 10 ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Nonostante due terzi della partita giocati in 10, ilsi dimostra squadra vera espugnando il campo del. Dopo l'iniziale vantaggio disu calcio di rigore, ilè rimasto in 10 ...

