Germania, Monaco ricorda il maestro Morricone con un concerto omaggio (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 6 luglio 2020 a 92 anni muore Ennio Morricone, uno dei compositori e direttori di orchestra di fama mondiale più versatili e anche più influenti del XX secolo. La Dante di Monaco lo ricorderà con un concerto omaggio mercoledì 6 gennaio tramite un graditissimo ritorno: l'ensemble Le Muse diretto dal suo creatore Andrea Albertini. Il programma della serata è incentrato sulle sue più belle colonne sonore, a partire dal debutto con Sergio Leone (1964 «Per un pugno di Dollari») fino alla sua recente collaborazione con Tornatore e Tarantino, per la quale Morricone ha ricevuto nel 2016 il suo secondo Oscar come autore della migliore colonna sonora per il film The Hateful Eight ». Protagonista del concerto sarà l'«Ensemble Le Muse», composto da 14 elementi tutti femminili, che ha avuto ...

