Clima | la direzione è chiara ma ci si muove troppo lentamente

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Il divario tra quello che dovremmo effettivamente fare e quello che realmente facciamo aumenta di minuto in minuto”. Potrei prendere a prestito queste parole di Greta Thunberg per tracciare un bilancio dei primi cinque anni dall’approvazione degli Accordi di Parigi alla Conferenza Mondiale sul, del dicembre 2015 (Cop 21). Quella Conferenza ha rappresentato una svolta cruciale perché ha creato consapevolezza, a livello dei 196 Paesi negoziatori, sul tema dei cambiamentitici, tracciando una road map per contenere il riscaldamento globale entro livelli governabili: l’obiettivo fissato dagli Accordi è la limitazione della crescita della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali, rimanendo, recita il testo, il più possibile vicini agli 1,5 gradi. Sicuramente da ...