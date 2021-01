Cagliari-Napoli, Gattuso: “Oggi sono contento, Zielinski danza sul pallone. Tutto su Osimhen e la multa” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Napoli ritrova la vittoria in campionato.Nella trasferta dellla "Sardegna Arena" contro il Cagliari, il club partenopeo si impone con il risultato finale di 4-1. In occasione della 15^ giornata di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso ritrova i tre punti e anche il bel gioco ai danni del club sardo di Eusebio Di Francesco. Proprio il tecnico del club campano, al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazini ai microfoni di Sky Sport.Serie A, Benevento-Milan: Pioli con Leao unica punta, Inzaghi si affida a Lapadula. Le formazioni ufficiali"Zielinski danza sul pallone. Fa delle sterzate incredibili. In questo momento ha Tutto per diventare un grandissimo giocatore. Oggi sono contento della prestazione. Sul ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilritrova la vittoria in campionato.Nella trasferta dellla "Sardegna Arena" contro il, il club partenopeo si impone con il risultato finale di 4-1. In occasione della 15^ giornata di Serie A, la squadra di Gennaroritrova i tre punti e anche il bel gioco ai danni del club sardo di Eusebio Di Francesco. Proprio il tecnico del club campano, al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazini ai microfoni di Sky Sport.Serie A, Benevento-Milan: Pioli con Leao unica punta, Inzaghi si affida a Lapadula. Le formazioni ufficiali"sul. Fa delle sterzate incredibili. In questo momento haper diventare un grandissimo giocatore.della prestazione. Sul ...

