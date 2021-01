J-Ax e Clementino censurati a L’Anno che Verrà | cosa è accaduto

(Di sabato 2 gennaio 2021) Boom di ascolti per il programma di Capodanno di Rai 1,che, andato in onda lo scorso 31 dicembre 2019. Nel corso della puntata, però, èqual,… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

PasqualeMarro : La Rai ci ricasca, censurati J-Ax e Clementino stravolto il testo di Tranqi Funky - infoitcultura : J-Ax e Clementino censurati a L’Anno che Verrà, stravolto il testo di Tranqi Funky - fanpage : #LAnnoCheVerrà Censurato il testo della canzone di #JAx -

Ultime Notizie dalla rete : Clementino censurati

Tv Fanpage

In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare quanto successo durante l’esibizione di J-Ax e Clementino, a mezzanotte passata, sulle note di un classico degli Articolo 31, ovvero Tranqi ...Non è passata affatto inosservata la censura fatta dalla Rai al testo della canzone che J-Ax e Clementino hanno cantato insieme nel corso della diretta de “ L’Anno che verrà “, lo show di Capodanno di ...