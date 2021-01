Gaffe, censure, stecche: da Raiuno al GF Vip, cronaca di un Capodanno in tv (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalla serata tutt’altro che scontata di Raiuno alla serata fin troppo scontata del Grande Fratello Vip Un’accoppiata vincente quella di Amadeus e Gianni Morandi insieme a L’anno che verrà su Raiuno. La coppia ha funzionato come svelato gli ascolti. ma spostandoci su Canale 5 meno sicuramente la scelta di Alfonso Signorini di circondarsi di improbabili vallette. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck e Cristiano Malgioglio, tra Gaffe e dimenticanze: la prima di Cristiano Malgioglio che non si rende conto di dover girare la busta per leggere l’annuncio. E poi quei battibecchi scontati tra il trio: Signorini, Malgioglio e De Blanck. Tranquilli però perché le Gaffe e le stonature non sono mancate neppure su Raiuno: tra le stonature di Umberto Tozzi e Raf compensate però dal loro magnifico repertorio. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Dalla serata tutt’altro che scontata dialla serata fin troppo scontata del Grande Fratello Vip Un’accoppiata vincente quella di Amadeus e Gianni Morandi insieme a L’anno che verrà su. La coppia ha funzionato come svelato gli ascolti. ma spostandoci su Canale 5 meno sicuramente la scelta di Alfonso Signorini di circondarsi di improbabili vallette. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck e Cristiano Malgioglio, trae dimenticanze: la prima di Cristiano Malgioglio che non si rende conto di dover girare la busta per leggere l’annuncio. E poi quei battibecchi scontati tra il trio: Signorini, Malgioglio e De Blanck. Tranquilli però perché lee le stonature non sono mancate neppure su: tra le stonature di Umberto Tozzi e Raf compensate però dal loro magnifico repertorio. ...

