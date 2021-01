Focolaio Covid alla Pallacanestro Varese: positivi in 12 tra giocatori e staff (Di sabato 2 gennaio 2021) Varese, 2 gennaio 2021 - La Pallacanestro Varese ha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste , sono emersi dodici casi di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gennaio 2021 - La Pcanestroha comunicato che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste , sono emersi dodici casi di ...

Corriere : Focolaio di Covid dopo la festa abusiva. Già 58 i positivi a Enna - Corriere : Focolaio di Covid dopo la festa abusiva. Già 58 i positivi a Enna - Corriere : Focolaio di Covid dopo la festa abusiva. Già 58 i positivi a Enna - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bretagna: rave di capodanno, paura che diventi maxi-focolaio di covid-19 250… - panibbi : RT @Tiropraticocom: Avete notato come alle feste in casa si infettano tutti e alla morte di Maradona a Napoli non si sia infettato nessuno… -