Fico | «I genitori di Giulio Regeni hanno ragione | una vergogna le navi vendute dall’Italia all’Egitto»

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa”. Roberto, in una lunga intervista a La Stampa, manda un chiaro messaggio ai renziani. Sulla scia delle parole del presidente Mattarella.avverte i renziani: niente crisi, sarebbe disastrosa “Siamo in un momento storico delicatissimo”, sottolinea il presidente della Camera. “Verso il quale è impensabile approcciarsi coltivando meri interessi di parte. Sarebbe imperdonabile. Credo che alla fine prevarranno ascolto e responsabilità. Tutti devono fare un passo verso gli altri”. E’ giusto porre dei temi per migliorare alcuni aspetti – concede a Italia Viva – e rendere più incisiva l’azione del governo. Sono convinto che le spinte costruttive siano sempre positive. Ma devono essere genuinamente costruttive ...