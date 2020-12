L’asciugacapelli wireless che puoi usare ovunque

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Eliminare i cavi è il punto su cui ha lavorato il team che ha progettato 7Dryer,pieghevole e senza fili che assicura una serie di vantaggi per le modalità d’utilizzo. Laddove non sono ancora riusciti grandi brand, è arrivata un’azienda di Hong Kong che promette di facilitare l’azione sfruttando la rotazione a 180 gradi della testa dell’apparecchio, così da procedere di effettuare l’asciugatura in qualsiasi ambiente della casa o, nell’eventualità, di una stanza di albergo, poiché il corpo pieghevole favorisce anche il trasporto del prodotto. Gli autori assicurano che il ricercato design e l’assenza del filo non inficiano le prestazioni, con la batteria agli ioni di litio da 60 wattora che permette di sistemare più acconciature con una singola carica. Per gestire il flusso d’aria, poi, ci sono i led che attivano l’aria calda e fredda, mentre il terzo ...