Beyoncé | un dito medio ma prezioso per il 2020

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un bel dito medio alzato, senza possibilità di fraintendimenti, rivolto al 2020. È in questo modo che Beyoncé ha voluto salutare i 12 tragici mesi che ci stiamo lasciando alle spalle e, in qualche modo, ingraziarci la sorte per un 2021 che anche la regina del R&B si augura migliore dell’anno appena trascorso. Un dito medio, sì, ma molto stilizzato. E molto prezioso.