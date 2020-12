Orsomarso | cuccioli malnutriti e in mezzo ai rifiuti | denunciato il proprietario

(Di martedì 29 dicembre 2020)per maltrattamento su animal. I carabinieri forestali disono intervenuti in seguito a una segnalazione in località “Piano Grande” per verificare lo stato di salute di alcuni...

