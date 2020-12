Microsoft Flight Simulator vi farà atterrare all' aeroporto diDetective Conan

Microsoft Flight Simulator vi farà atterrare all'aeroporto di...Detective Conan (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Giappone prende sul serio la sua cultura pop, quindi non dovreste essere sorpresi di vedere un aeroporto che prende il nome da un famoso personaggio dei manga e questo aeroporto sta arrivando su Microsoft Flight Simulator. Tottori Airport, noto anche come Tottori Sand Dunes Conan Airport, deve il suo nome alle famose e bellissime dune di sabbia di Tottori e all'altrettanto popolare manga e anime Detective Conan. L'associazione con il piccolo e amato detective deriva dal fatto che il suo creatore, il mangaka Gosho Aoyama, è nato a Tottori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Giappone prende sul serio la sua cultura pop, quindi non dovreste essere sorpresi di vedere unche prende il nome da un famoso personaggio dei manga e questosta arrivando su. Tottori Airport, noto anche come Tottori Sand DunesAirport, deve il suo nome alle famose e bellissime dune di sabbia di Tottori e all'altrettanto popolare manga e anime Detective. L'associazione con il piccolo e amato detective deriva dal fatto che il suo creatore, il mangaka Gosho Aoyama, è nato a Tottori. Leggi altro...

Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator sta per ricevere l'aeroporto di #DetectiveConan. - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Con la realtà virtuale di Flight Simulator il visore decolla #Microsoft #FlightSimulator #realtàvirtuale #vr #visore #weara… - RPGamer33410276 : RT @IGNitalia: Uno dei giochi più ambiziosi dell'anno si aggiorna per offrire la possibilità di vivere in realtà virtuale l'intero pianeta… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Uno dei giochi più ambiziosi dell'anno si aggiorna per offrire la possibilità di vivere in realtà virtuale l'intero pianeta… - IGNitalia : Uno dei giochi più ambiziosi dell'anno si aggiorna per offrire la possibilità di vivere in realtà virtuale l'intero… -