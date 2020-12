Favorita per lo scudetto, giocatore e squadra rivelazione: le scelte degli allenatori di Serie A (Di martedì 29 dicembre 2020) In un sondaggio gli allenatori hanno votato squadra e calciatore rivelazione e Favorita per lo scudetto. Leggi su 90min (Di martedì 29 dicembre 2020) In un sondaggio glihanno votatoe calciatoreper lo

pisto_gol : A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Mila… - MilanForever81 : RT @pisto_gol: A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Milan 2.Gioc… - Bianca34874951 : RT @pisto_gol: A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Milan 2.Gioc… - NapoletanoFier1 : RT @pisto_gol: A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Milan 2.Gioc… - battito_inter : RT @pisto_gol: A grande richiesta: Le mie preferenze per il sondaggio del @CorSport di fine anno: 1.Squadra rivelazione: Milan 2.Gioc… -